«Вы больные, девочки»: Лавров жёстко «отбрил» журналисток из Грузии

26.02.2020, 11:16, Новости дня

Министр раскритиковал их за слишком напористое поведение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал грузинских журналисток за слишком напористое поведение в отделении ООН в Женеве. Репортерки не давали пройти министру, пытаясь получить ответ на вопрос, посетит ли Лавров Тбилиси.

«Вы больные, девочки», — ответил представитель российского внешнеполитического ведомства на поведение представительниц грузинских СМИ.

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия грузинских журналисток «жалким зрелищем». По ее словам, пытаясь пробиться к министру, журналистки кричали и толкались.

«Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед», — отметила Захарова.

Ранее Лаврова довели до слез в Иерусалиме.