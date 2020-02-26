«Вы больные, девочки»: Лавров жёстко «отбрил» журналисток из Грузии
26.02.2020, 11:16, Новости дня
Министр раскритиковал их за слишком напористое поведение.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал грузинских журналисток за слишком напористое поведение в отделении ООН в Женеве. Репортерки не давали пройти министру, пытаясь получить ответ на вопрос, посетит ли Лавров Тбилиси.
«Вы больные, девочки», — ответил представитель российского внешнеполитического ведомства на поведение представительниц грузинских СМИ.
Представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия грузинских журналисток «жалким зрелищем». По ее словам, пытаясь пробиться к министру, журналистки кричали и толкались.
«Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед», — отметила Захарова.
Ранее Лаврова довели до слез в Иерусалиме.
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