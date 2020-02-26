«Вы больные, девочки»: Лавров жёстко «отбрил» журналисток из Грузии

26.02.2020, 11:16, Новости дня

Министр раскритиковал их за слишком напористое поведение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал грузинских журналисток за слишком напористое поведение в отделении ООН в Женеве. Репортерки не давали пройти министру, пытаясь получить ответ на вопрос, посетит ли Лавров Тбилиси.

«Вы больные, девочки», — ответил представитель российского внешнеполитического ведомства на поведение представительниц грузинских СМИ.

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия грузинских журналисток «жалким зрелищем». По ее словам, пытаясь пробиться к министру, журналистки кричали и толкались.

«Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед», — отметила Захарова.

Ранее Лаврова довели до слез в Иерусалиме.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / В Австралии пострадавшим от пожаров животным сбросили с вертолетов тонны моркови

02.02 / Обрушение кровли в кафе в Новосибирске: один человек погиб, пятеро пострадали

03.02 / Турция предоставит Украине $36 млн военной помощи

29.01 / Глава МИД Ирана о «сделке века»: «Кошмар для региона и мира»

03.02 / «Немного накинул»: Кокорин рассказал о своей новой зарплате в «Зените»

31.01 / «Просим об уважении и конфиденциальности». Вдова Брайанта сделала первое заявление после его гибели

21.01 / Адвокат: Водонаеву нельзя наказать за слабоумие

24.01 / «Им захотелось немного прогуляться». В Екатеринбурге ловили гулявших по улицам слонов

23.02 / У гражданки Японии, покинувшей лайнер Diamond Princess, обнаружили коронавирус

11.02 / Семь сенаторов Совфеда могут стать пожизненными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика