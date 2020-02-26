Умер директор департамента финансового планирования Министерства обороны Максим Лоскутов
26.02.2020, 11:12, Новости дня
Директор департамента финансового планирования Минобороны Максим Лоскутов скончался от острой сердечной недостаточности, сообщили в российском военном ведомстве.
«25 февраля скоропостижно скончался директор департамента финансового планирования Министерства обороны Максим Владимирович Лоскутов. Предварительно, внезапная смерть наступила от острой сердечной недостаточности», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
Отмечается, что Максим Лоскутов находился на государственной гражданской службе в Минобороны с 2013 года. Он был награжден государственными и ведомственными наградами.
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