Ребенок-инвалид получил компенсацию за недопуск на самолет в Кургане

26.02.2020, 11:12, Новости дня

Моральная компенсация в виде 25 тыс. рублей была выплачена ребенку-инвалиду, которого в Кургане не пустили в самолет. Деньги выплатило «Приморское агентство авиационных компаний», которое приобретало билеты, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в мае 2018 года: ребенка после операции в Центре Илизарова не пустили в самолет, «при регистрации на рейс отсутствовала отметка о маломобильности пассажира», передает Ura.ru.

После проверки Курганский транспортный прокурор подал иск к ОАО «Приморское агентство авиационных компаний». Эта компания покупала билет и не передала сведения о маломобильности пассажира в авиакомпанию.

В качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка-инвалида с ОАО взыскали 25 тыс. рублей.

Приморская компания подала кассационную жалобу, но суд признал первое решение законным.

«Решение суда исполнено, ответчиком денежные средства переведены», – пояснили в транспортной прокуратуре.

Отмечается, что после проверки транспортной прокуратуры моральный вред семье также выплатило Приморское региональное отделение Фонда социального страхования, которое направило ребенка на лечение. Сумма составила 50 тыс. рублей.

Ранее в Магнитогорске женщине пришлось на руках нести до самолета 12-летнего ребенка-инвалида.



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