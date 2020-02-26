В России появятся Города трудовой доблести

26.02.2020, 11:06, Новости дня

Совет Федерации ввел в РФ звание "Город трудовой доблести". Сенаторы одобрили соответствующий президентский закон.

Документ был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 14 декабря.

Новое звание будет присваиваться городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях". Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" смогут вносить граждане и общественные организации, сообщает "Россия 24".

Ранее первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять такое звание для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу.



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