Банк России назвал самые популярные поддельные денежные знаки

26.02.2020, 11:06, Новости дня

Банк РФ подвел итоги борьбы с поддельными денежными знаками в 2019 году.

Уровень фальшивомонетничества в РФ остается стабильно низким — 7 подделок на 1 млн банкнот, находящихся в обращении, отмечает ЦБ.

Таким образом, доля выявленных поддельных банкнот к общему объему банкнот, находящихся в обращении, осталась на уровне 2018 года.

Чаще всего подделывают пятитысячные купюры (28 668 штук) и однотысячные (8602), меньше всего — 10-рублевые банкноты (3).

Не брезгуют мошенники и подделкой монет – чаще всего встречаются фальшивые монеты номиналом 10 рублей (167 монет), 5 рублей (60) и один рубль (1 монета).

Продолжаются подделки и банкнот иностранных государств —  в 2019 году таких фальшивок найдено 2364 штуки. Чаще всего подделывают доллары США (1822 банкнот), затем —  евро (476), китайские юани (63) и меньше всего фальшивок банкнот Великобритании — фунты стерлингов (3).

В 2019 году в целом в РФ изъято 41 355 поддельных денежных знаков Банка России, в том числе 28 668 поддельных пятитысячных банкнот, 8602 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей и 2788 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей. Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе, наименьшее — в Дальневосточном федеральном округе.



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