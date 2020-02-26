К иркутскому питомнику «К-9» подбросили трех медвежат

26.02.2020, 11:06, Новости дня

В Иркутске к питомнику "К-9" подбросили коробку с медвежатами. Струдники к подкидышам уже привыкли, но как правило это щенки. Сегодня в коробке возились три медвежонка. Им всего месяц и ходит они толком еще не умеют.

Теперь три медведя живут, он не в сказке, а питомнике "К-9". Администратор питомника Оксана поделилась, приехав на работу на машине увидела у дверей коробку. "Подошла, коробку открыла, посмотрела, а там рычат медвежата", — говорит девушка.

Первым делом малышей накормили молоком, ведь в питомнике есть своя корова. На вид медведям не больше месяца, они еще ползают. И глядя на их неуклюжие движения, догадываешься, почему называют косолапыми.

Как выяснилось, сообщают "Вести Иркутск", подброшенные медвежата для питомника — дело, если не привычное, то уж точно не новое. Например, 15 лет назад был аналогичный случай, вспоминает руководитель питомника "К-9" Вячеслав Славин. Опыт выкармливания есть. "В любом случае хочу всех заверить, что всю жизнь содержать в клетке мы их не будем. У нас медвежата останутся до года. Главное, чтобы следующей зимой они сами залегли в спячку, тогда весной их выпустят в привычную среду обитания", — отметил Вячеслав Славин.

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ГТРК "Иркутск"