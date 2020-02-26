Младшеклассников обеспечат бесплатными обедами

26.02.2020, 11:06, Новости дня

Учащихся начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Соответствующий закон одобрил в среду, 26 февраля, Совет Федерации.

Поэтапный переход на всеобщее обеспечение горячим питанием должен осуществиться с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.

Согласно закону, ученикам начальных классов обеспечат бесплатное питание не менее одного раза в день. Это будет финансироваться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов России, местных бюджетов и иных источников финансирования, сообщает "Интерфакс".

В числе авторов инициативы спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Закон направлен на законодательное закрепление и определение принципов здорового питания.

В январе президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию заявил, что школьники с первого по четвертый класс во всех субъектах страны в ближайшие три года должны быть обеспечены качественным и бесплатным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи.



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