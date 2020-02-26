Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру сына после его смерти

26.02.2020, 11:04, Разное

Ирина Безрукова после смерти Андрея Ливанова замуровала дверь в его квартиру. Актриса тяжело переживала потерю сына, тело которого было найдено в ванной.

Эксперты установили, что молодой человек поскользнулся и получил травму головы после падения на плитку. Сын Безруковой проживал в соседней с ней квартире. Актриса не стала менять место проживания, однако провела в помещении капремонт. Две квартиры объединили в одну, а входная дверь в жилплощадь Ливанова была замурована. Вместо проёма там теперь расположена стена с картиной.

Ирина и Сергей Безруковы оформили развод в 2015 году. В настоящее время актер живёт в браке с Анной Матисон. Ирина Безрукова, по имеющимся данным, пока не встретила нового возлюбленного.