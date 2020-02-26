Гаджеты: HDM Global возрождает кнопочный телефон Nokia 5310 XpressMusic

26.02.2020, 11:04, Разное

Финская компания HDM Global, выпускающая устройства под брендом Nokia, возрождает кнопочный телефон 2007 года 5310 XpressMusic. Информация об обновлённом устройстве появилась в базе данных регулятора TEENA.
Как стало известно, возрождаемый Nokia 5310 XpressMusic, получит практически не изменившуюся «внешность». То есть, в телефоне по-прежнему будут присутствовать физические кнопки за исключением таковых для управления плеером, а на боковых гранях корпуса имеются те же вставки оранжевого цвета. Вес гаджета составит всего 88 граммов при габаритах 123,7 x 52,4 x 13,1 мм.

Заявленная в базе TEENA ёмкость аккумуляторной батареи обновлённого телефона Nokia 5310 XpressMusic – 1200 мА/ч. Объём ОЗУ – 8 Мб, ПЗУ – 16 Мб, диагональ QVGA-дисплея равняется 2,4 дюйма. Дата премьеры компанией HDM Global пока не объявляется, однако прохождение сертификации может указывать на то, что её стоит ожидать в ближайшие несколько месяцев.



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