В РФ каждый новорожденный ребенок обходится бюджету в 8 млн рублей

26.02.2020, 11:04, Разное

Каждый новорожденный ребенок обходится бюджету РФ в восемь миллионов рублей. Эти деньги выдает государство для решения демографической проблемы в стране.

В текущем году власти хотят увеличить меры господдержки за счет предоставления сертификатов на материнский капитал при появлении на свет малыша. Это говорит о том, что денежные расходы на всех новорожденных возрастут для российской казны. При этом отечественные специалисты допустили, что подобные траты могут привести к появлению вопросов эффективности программы материнского капитала. В это же время они согласны с большим политическим значением данного государственного проекта. По этой причине правительство продлевало выплату за рождение второго ребенка, а в нынешнем году Владимир Путин выступил с инициативой давать деньги за рождение первого.

До этого отечественные парламентарии приняли закон в третьем чтении, который касается увеличения материнского капитала, главные идеи которого озвучил глава Кремля. За первого ребенка российским семьям станут выдавать по 466 000 рублей, при появлении на свет второго размер субсидии увеличится на 150 000 рублей, напоминает «ГлобалМск».