Трамп предложил передать бремя борьбы с ИГ России, а нефтью займутся США

26.02.2020, 11:04, Новости дня

Президент Дональд Трамп предложил передать бремя войны с ИГ России, Ирану, Ираку и Сирии, сконцентрировавшись вместо этого на сохранении американского контроля над нефтяными месторождениями в регионе, пишет Newsweek. При этом американский лидер напомнил, что США выводят свои войска из Сирии, оставив контингенты только в «небольших горячих точках».



Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что США пора передать бремя борьбы с ИГ* России, Ирану, Ираку и Сирии, сконцентрировавшись вместо этого на сохранении контроля над нефтяными месторождениями в регионе, пишет Newsweek.

Во время выступления в индийском Нью-Дели Трамп сообщил, что «никто не сделал больше для борьбы с ИГ на Ближнем Востоке, чем он». «Однако в то же время этим должна заниматься Россия, этим должен заниматься Иран, этим должен заниматься Ирак, этим должна заниматься Сирия», — отметил он. Кроме того, американский лидер уделил особое внимание Ирану, напомнив, что «Иран ненавидит ИГ, и они должны этим заняться».

«Мы проделали отличную работу, мы фактически вывели наши войска из Сирии, если не считать небольших горячих точек, которые мы планируем разрабатывать, — добавил президент. — Мы установили контроль над нефтью, и солдаты, которые там находятся, её охраняют».

По его словам, США сохранят «небольшой контингент» в Ираке и Афганистане, однако продолжат «выводить и передислоцировать войска».

Заявления Трампа привлекли внимание главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который увидел в словах американского лидера признание того, «что все мы знаем: американские войска находятся в Сирии для «контроля над нефтью», а Россия, Сирия и Иран могут сражаться с ИГ». При этом Зариф признал, что Иран действительно «ненавидит ИГ».

Министр также раскритиковал утверждение Трампа о том, что его силы помогают в борьбе против джихадистов, указав на решение американского лидера убить генерал-майора Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. «Но США не только не сражались с ИГ; они трусливо убили его врага №1 — это порадовало только подельников Трампа и ИГ», — написал в своём Twitter Зариф.

Сулеймани одним из первых отреагировал на стремительное продвижение ИГ в Ираке и Сирии, оказав помощь местным правительственным силам и курдам, параллельно мобилизуя шиитское ополчение. Когда американская коалиция вмешалась в дела Ирака и Сирии в 2014 году, Вашингтон и Тегеран преследовали одни и те же цели в Ираке, но оказались по разные стороны баррикад в Сирии.

Ирак и Сирия объявили о победе над ИГ в конце 2017 года. Тем не менее остатки террористической группировки по-прежнему продолжают действовать; при этом между местными, региональными и международными силами сохранится напряжённость.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.