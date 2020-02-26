Daily Telegraph — коронавирус поставил под угрозу Евро-2020 и Олимпиаду

26.02.2020, 11:04, Новости дня

Руководство УЕФА сообщило, что будет следить за распространением коронавируса в Европе и в случае ухудшения ситуации будет вынуждено отменить Евро-2020, пишет The Daily Telegraph. На данный момент вспышки заболевания зафиксированы в более чем половине стран, отобранных на чемпионат Европы по футболу.



Reuters

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций может отменить все турниры под своей эгидой, включая чемпионат Европы 2020 года, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится, пишет The Daily Telegraph.

Вице-президент УЕФА Мишель Ува отметил, что в союзе будут следить за развитием событий в каждой из 11 стран, где должны пройти матчи Евро-2020. Однако поспешил успокоить футбольных болельщиков, подчеркнув, что, если ситуация не усугубится, эпидемия не повлияет на проведение турнира.

Опасения относительно отмены чемпионата во вторник вызвала информация о появлении первого заболевшего коронавирусом в Испании, которая, таким образом, стала пятой страной, готовящейся принять матчи Евро-2020, где были обнаружены случаи заражения, после Великобритании, Германии, РФ и Италии. В последней число заразившихся вирусом перевалило за 300 человек, а погибли уже семеро.

Кроме того, ещё три европейские страны, сборные которых отобрались на чемпионат этого года, Швейцария, Хорватия и Австрия, также подтвердили первые случаи заражения. В настоящий момент вспышки заболевания зафиксированы в более чем половине стран, которые вышли на Евро-2020. В рамках турнира в течение месяца сотни тысяч футбольных болельщиков из этих государств будут ездить по всей Европе за своими сборными.

The Daily Telegraph напоминает, что первый матч в рамках турнира должен состояться уже 12 июня в Риме. Однако ранее стало известно, что матч Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» в Милане из-за коронавируса пройдёт без зрителей.

Под угрозой также оказались игры Кубка шести наций 2020 года по регби, часть из которых намечена на середину марта в Риме. Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд, в свою очередь, предупредил, что если эпидемию не удастся взять под контроль до конца мая, летние Олимпийские игры 2020 года в Токио также придётся отменить.