Коронавирус: Инфекция отступает в Китае и усиливается в других странах

26.02.2020, 11:03, Новости дня

За прошедшие сутки в Китае зафиксировано 406 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 52 смертельных случая от этой болезни. Общее количество заболевших в стране – 78064, смертей – 2715.  

В Южной Корее 169 новых случаев, всего 1146 инфицированных и 11 смертельных случаев. Большое количество заболевших COVID-19 отмечается в Японии (860, включая 691 с круизного судна Diamond Princess), Италии (323, 11 смертей), Иране (95, 15 смертей), Сингапуре (91).

Всего за время вспышки новой коронавирусной инфекции в мире зафиксировано 81002 случаев, 2762 смертельных исхода.



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