Экономист заявил о сильном обрушении рубля в ближайшее время

26.02.2020, 10:58, Разное

Аналитик финансового рынка, экономист Александр Купцикевич спрогнозировал скорое обрушение российской валюты. Рубль может упасть до отметки в 70 единиц за доллар, сообщает Ura.ru.

При этом евро будет стоить порядка 74 рублей за единицу валюты. По словам Купцикевича, падение может произойти уже в первой половине текущего года. Эксперт считает, что его причиной станет снижение цен на нефть и ослабления мировых фондовых рынков.