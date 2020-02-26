Экономист заявил о сильном обрушении рубля в ближайшее время

26.02.2020, 10:58, Разное

Аналитик финансового рынка, экономист Александр Купцикевич спрогнозировал скорое обрушение российской валюты. Рубль может упасть до отметки в 70 единиц за доллар, сообщает Ura.ru.

При этом евро будет стоить порядка 74 рублей за единицу валюты. По словам Купцикевича, падение может произойти уже в первой половине текущего года. Эксперт считает, что его причиной станет снижение цен на нефть и ослабления мировых фондовых рынков. 



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