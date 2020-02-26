Россия направила в ООН свои рекомендации по трактовке права граждан на свободу собраний

26.02.2020, 10:57, Новости дня

Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

В частности, авторы документа считают, что одна лишь «угроза возникновения насилия» уже является «достаточным основанием» для применения к мероприятию «ограничительных мер». Власти России считают допустимыми «превентивные задержания и обыски» перед митингами, не видят проблемы в использовании «сотрудников в штатском» и настаивают на персональной ответственности организаторов за поведение участников мероприятия.

В то же время в ООН допускают ограничение права на мирные собрания из соображений безопасности, только при большом и непосредственном риске возникновения «угрозы безопасности людей, их жизни или физической неприкосновенности», либо имуществу.

Не согласны в России и с провозглашенной ООН обязанностью защищать участников акций «от нападений, вызванных гомофобией, сексизмом или гендерной дискриминацией». Российские власти сочли это «попыткой создания некоего привилегированного режима защиты отдельных категорий лиц». Право на мирные собрания и так гарантируется всем лицам вне зависимости от «расы, цвета кожи, пола, языка, религии… или иного обстоятельства», указали в правительстве.

Предложения ООН допускать запрет акций ради защиты нравственности только в исключительных случаях и не допускать запрета акций на тему «сексуальной ориентации» в России назвали «не вполне обоснованным». «Принимая во внимание отсутствие в международном праве определения термина „мораль“, подходить к данной теме необходимо с учетом национальных, исторических, религиозных и иных особенностей каждого конкретного государства. Навязывание в этом вопросе каких-то универсальных подходов недопустимо», — говорится в российском документе.

Также в правительстве не увидели необходимость отдельно оговаривать, что на акциях нельзя мешать работе журналистов и правозащитников, «даже если они объявлены незаконными».