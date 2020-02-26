Личное: Инфицированное вымя

26.02.2020, 10:54, Разное

Ни для кого не секрет, что Эрмитаж Санк-Петербурга кишит китайцами. Всё они могут обойти стороной, но только не главный музей страны.

Толпа идёт за толпой, набегая волной за волной. Сносят чиханием, кашлем российских туристов. Давят ноги и даже не думают извиниться.

Да что я вам рассказываю? Кто был в Эрмитаже в последние пару лет, знают сами — это не наш главный музей теперь, а КНР.



Фото: Соцсети

Странная женщина по имени Эрика вместе с подругой пришли в Эрмитаж. Что они не видали в очаге коронавируса, доподлинно неизвестно. Важно другое — девушки принесли в слингах младенцев.

Ну, да — в китайский музей с младенцами. Самое время.

И мало того, что притащили своих грудничков, Эрика и подруга решили покормить дитя.

Плачет, жрать надо, сиську просит!

Нет, поймите меня правильно, я только за культуру и свет просвещения в массы среди детей. Но что поймёт грудничок в произведениях искусства Эрмитажа? Место ли там ребёнку, который и говорить-то ещё не умеет? Что он почерпнёт хорошего, кроме расстройства пищеварения?

Эрика отошла за угол, нашла полотно с Мадонной, оголила свою сиську и, рискуя забрызгать картину, всунула грязными руками инфицированное китайцами вымя младенцу в рот.



Фото: Соцсети

Подбежали смотрительницы. Попросили выйти. Объясняют идиотке, что кругом — инфекция.

Мать Эрика же вместе с подругой возмущаются в соцсети для эскортниц, публичных девок и общественных деятелей, что кормить грудью — это хорошо и правильно. И ещё лучше — публично кормить, чтобы всех вывернуло от отвращения.

Кто спорит? Корми. Но разве Эрмитаж с китайцами — это то самое место, где это безопасно делать?

Возможно, у Эрики не было времени сходить до декрета в музей. Возможно, она опасается, что Эрмитаж в скором времени прекратит существование. Но даже при этих вводных — ну, неужели никак нельзя потерпеть и воздержаться, чтобы не рисковать своим ребёнком и его здоровьем?

Я прекрасно понимаю, что поступок Эрики — провокация.

Она сознательно устроила публичное кормление под картиной Мадонны с младенцем для соцсети яжеметерей-проституток. Скорее всего, заранее приходила несколько раз в музей и искала место, чтобы встать с сиськой наперевес и сравнить себя с Б-гоматерью. Уверена, ребёнок даже есть не хотел — всё это фарс и дешёвый балаган для фотографии. Но как я думаю, с этим пора заканчивать — лишить горе-мамашу за её выходку родительских прав и отобрать назад маткапитал.

Неожиданно?

А вот по-моему, совсем нет — эта мать рискует здоровьем ребёнком ради постановочной фоточки для Эскортограма. И с этим нужно уже завязывать, ибо безопасность детей должна быть превыше всего.

Согласны?