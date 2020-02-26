Роналду принял ванну с детьми

26.02.2020, 10:54, Новости дня

Нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду показал в Instagram, как принимает ванну со своими детьми Криштиану-младшим, Аланой Мартиной, Евой и Матео.

«Забавные моменты с моими детьми», – написал он.

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Funny moment with my babies *

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 24 Фев 2020 в 12:01 PST

Осенью 2018 года Криштиану Роналду обручился с моделью Джорджиной Родригес, а, по сообщению издания ABC, в ноябре 2019 года женился на ней.

У пары есть дочь Алана Мартина, которая родилась 12 ноября 2017 года.

У Роналду есть также сын Криштиану-младший (2010), которого родила суррогатная мать, как и близнецов Еву и Матео (2017).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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