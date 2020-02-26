Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО

26.02.2020, 10:54, Новости дня

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №57/2020 обнародован на сайте главы государства.

«Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в документе.

В декларации Соловьев указал, что эго последним местом работы было высшее учебное заведение «Межрегиональная академия управления персоналом». В 2018 году получил заработную плату в размере 44 721 грн.

По совместительству Соловьев работал в Национальной медицинской академии последипломного образования П.Л. Шупика, был главой правления общественного союза «Украинская медико-фармацевтическая ассоциация», а также занимался частным бизнесом — как частный предприниматель в 2018 году получил доход в 4,8 млн грн. 

Соловьев во времена президента Виктора Януковича занимал должность главы Государственной службы по лекарственным средствам. Уволился в мае 2014 года по собственному желанию, сообщает «Интерфакс-Украина». 

На сайте СНБО указано, что кроме Соловьева у секретаря Совета есть три заместителя.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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