Женщине в Подмосковье продали напичканный железом хлеб

26.02.2020, 10:51, Разное

В одном из магазинов Подольска россиянке продали батон с железом внутри. Необычную «начинку» женщина обнаружил лишь придя домой, сообщает «Подмосковье сегодня».

Внутри мучного изделия находилась металлическая скоба. Однако представители комбината-изготовителя хлеба заявили, что предмет попросту не мог попасть в батон на производстве. В отделе безопасности пояснили, что если бы внутри был металлический предмет, механизм бы не смог нарезать изделие. Таким образом, остается неизвестным, как скоба попала в батон. 



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