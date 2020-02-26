Женщине в Подмосковье продали напичканный железом хлеб

26.02.2020, 10:51, Разное

В одном из магазинов Подольска россиянке продали батон с железом внутри. Необычную «начинку» женщина обнаружил лишь придя домой, сообщает «Подмосковье сегодня».

Внутри мучного изделия находилась металлическая скоба. Однако представители комбината-изготовителя хлеба заявили, что предмет попросту не мог попасть в батон на производстве. В отделе безопасности пояснили, что если бы внутри был металлический предмет, механизм бы не смог нарезать изделие. Таким образом, остается неизвестным, как скоба попала в батон.