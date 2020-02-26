Кара-Мурза подал иск против ФБР из-за сокрытия данных о его отравлении

26.02.2020, 10:51, Новости дня

Координатор общественного движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза подал иск против ФБР с требованием огласить результаты анализов, которые были проведены после его отравления в 2017 году.

Речь идет об анализов крови Кара-Мурзы, которые в феврале 2017 года его супруга передала ФБР с целью определить, что именно вызвало отравление, передает Deutsche Welle. 

По его мнению, министерство юстиции, в которое входит ФБР, неправомерно скрывает итоги расследования.

Ранее к ФБР обращались сенаторы США, однако результаты анализов политик так и не получил. В ФБР заявляли, что рассмотрят просьбу Кара-Мурзы не раньше сентября, поэтому он обратился в суд.

«Они не обязаны были ничего делать, я не являюсь американским гражданином. Но дело резонансное, дело публичное, у них (сенаторов США) тоже никаких сомнений нет в том, что оба раза это было покушение на убийство, связанное с моей политической деятельностью», – сообщил Кара-Мурза в интервью «Настоящему времени».

Напомним, в феврале 2017 года Кара-Мурза-младший попал в больницу в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку по факту возможного отравления мужчины.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Озвучено сокращение численности населения Украины с начала века

07.02 / Водитель одним ударом нокаутировал противника в ходе дорожного спора

16.02 / Парламент Северной Македонии распущен

09.01 / Иран раскрыл подробности крушения украинского Boeing 737

20.02 / В Раде скупают голоса за законопроект о рынке земли – нардеп Поляков

05.01 / Косачев назвал приглашение главы МИД Ирана в Брюссель «вызовом на ковер»

07.02 / Проект «Большое строительство» стартует с 1 марта – Гончарук

21.01 / Time — в Давосе будут рады и Трампу, и Тунберг

11.02 / Японские власти могут разрешить сойти на берег пожилым пассажирам лайнера Diamond Princess – СМИ

30.01 / Московская биржа открылась снижением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика