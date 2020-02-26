Кара-Мурза подал иск против ФБР из-за сокрытия данных о его отравлении
26.02.2020, 10:51, Новости дня
Координатор общественного движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза подал иск против ФБР с требованием огласить результаты анализов, которые были проведены после его отравления в 2017 году.
Речь идет об анализов крови Кара-Мурзы, которые в феврале 2017 года его супруга передала ФБР с целью определить, что именно вызвало отравление, передает Deutsche Welle.
По его мнению, министерство юстиции, в которое входит ФБР, неправомерно скрывает итоги расследования.
Ранее к ФБР обращались сенаторы США, однако результаты анализов политик так и не получил. В ФБР заявляли, что рассмотрят просьбу Кара-Мурзы не раньше сентября, поэтому он обратился в суд.
«Они не обязаны были ничего делать, я не являюсь американским гражданином. Но дело резонансное, дело публичное, у них (сенаторов США) тоже никаких сомнений нет в том, что оба раза это было покушение на убийство, связанное с моей политической деятельностью», – сообщил Кара-Мурза в интервью «Настоящему времени».
Напомним, в феврале 2017 года Кара-Мурза-младший попал в больницу в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку по факту возможного отравления мужчины.
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