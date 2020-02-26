Лидера грузинской оппозиции уличили в плагиате слов Владимира Путина о половых органах дедушки для бабушки

26.02.2020, 10:44, Новости дня

Лидера грузинской «Объединенной оппозиции», экс-министра иностранных дел Григола Вашадзе уличили в том, что он использовал в беседе с журналистами поговорку, которую публично вспомнил несколько лет назад президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Журналисты поинтересовались у Вашадзе, вступит ли в оппозиционное «Единое национальное движение» недавно вышедший из тюрьмы экс-премьер-министр Вано Мерабишвили.

«Знаете что? Если бы у бабушки было бы одно место, она была бы дедушкой. Не обсуждайте со мной то,  что не происходит в реальности», – сказал бывший глава грузинской дипломатии.

Как напоминает primetime.ge, в 2014 году президент России, отвечая на один из вопросов, сказал: «У нас есть поговорочка, грубоватая такая, про бабушку, про дедушку: если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой».



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