Названы сроки начала работы РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле

26.02.2020, 10:44, Новости дня

Развернутая на Новой Земле в ноябре прошлого года радиолокационная станция (РЛС) «Резонанс-Н» заступит на боевое дежурство не раньше середины марта 2020 года после прибытия персонала, сообщил гендиректор НИЦ «Резонанс» Иван Назаренко.

«26 февраля этого года в учебном центре Министерства обороны РФ в городе Владимире началось двухнедельное обучение 12 военнослужащих военного ведомства – офицеров, а также курсантов выпускного курса Ярославского высшего военного училища ПВО основам грамотной эксплуатации и боевого применения РЛС «Резонанс-Н», – передает ТАСС слова Назаренко.

Он отметил, что по окончании занятий 12 марта всем этим военнослужащим будут выданы сертификаты, дающие право эксплуатировать станции данного типа, «после чего офицеры будут сразу направлены на Северный флот для укомплектования РЛС на Новой Земле и других аналогичных станций в Арктике».

«Таким образом РЛС «Резонанс-Н» на Новой Земле может заступить на боевое дежурство не раньше середины марта», – сказал он.

Назаренко подчеркнул, что подготовку и проведение занятий военнослужащих Минобороны по вопросам эксплуатации и боевого применения РЛС «Резонанс-Н» организовало предприятие – изготовитель станций «за счет собственных средств».

В настоящее время РЛС «Резонанс-Н», развернутую на Новой Земле и переданную в прошлом году подразделениям ПВО Северного флота, «эксплуатирует один офицер-специалист, подготовленный на предприятии-изготовителе».

В феврале источник в ОПК сообщил, что способные засечь гиперзвуковые цели радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н» будут развернуты на Кольском полуострове до конца 2020 года.