Спирс показала ногу в гипсе

26.02.2020, 10:42, Новости дня

Американская певица Бритни Спирс, поломавшая ногу, сняла ролик в положении стоя, показав ногу в гипсе. Видео она разместила в Instagram.

«Спасибо вам, ребята, за все ваши милые письма», – написала она. 

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 25 Фев 2020 в 11:25 PST

У Спирс диагностировали перелом плюсневой кости 18 февраля. Перелом плюсневой кости стопы диагностируется после рентгеновского исследования. В большинстве случаев пациентам накладывают на место перелома гипс и рекомендуют длительное обездвиживание.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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