Комаровский: Владимир Александрович, вам кто-то на ухо шепчет, что надо собрать врачей. Не надо. Нужно для начала дать денег

26.02.2020, 10:42, Новости дня

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский считает, что идея команды президента Владимира Зеленского сформировать коллегию врачей для анализа медицинской реформы не является эффективной. Такое мнение он высказал в интервью журналисту, основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

«Вы должны понимать, что в стране есть куча профессионалов. Не надо собирать врачей, чтобы они решали, хорошая медреформа или плохая. Не надо собирать оперов, чтобы они рассказывали, правильная реформа в полиции или нет. В любой науке есть люди, которые занимаются организацией. Вот есть такая наука, называется «организация здравоохранения», – обратился Комаровский к Зеленскому.

Организация здравоохранения, по его словам, не имеет никакого отношения к понятию «хороший врач».

«Просто вам кто-то на ухо шепчет, что для того, чтобы узнать про реформу, хорошо это или плохо, надо собрать врачей. Не надо собирать врачей. Нужно для начала дать денег. Нет денег – не надо никого собирать. Но надо честно людям сказать: у нас на наблюдательные советы деньги есть, на фонды этой и этой тети деньги есть, на много чего деньги есть, а на медицину нет, на инфекционные больницы нет, на костюмы медико-биологической защиты нет, на вакцинацию нет, на пропаганду нет, на программы о здоровье детей денег тоже нет», – продолжил Комаровский.

Он считает, что власть в этом смысле должна выполнять предвыборные обещания.

«Когда люди нарушают все принципы морали, ну я не знаю… Если вы говорили одно, а ваши министры говорят противоположное, почему они ваши министры? Не знаю», – резюмировал врач.

Комаровский: Владимир Александрович, я вас люблю. Но они никогда не будут дякувати вам – вы всегда для них будете клоуном. Читайте полное интервью

Медицинская реформа в Украине началась два года назад. На первом этапе, с апреля 2018 года, украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. На втором этапе, старт которого намечен на 1 апреля 2020 года, должна заработать программа медицинских гарантий.

19 февраля Зеленский заявил об идее сформировать коллегию врачей для анализа реформы. В состав коллегии, по его словам, должны войти известные врачи. 21 февраля рабочая группа была сформирована, в нее вошли 11 человек. Возглавил группу народный депутат от «Слуги народа», основатель клиники «Борис» Михаил Радуцкий. До 1 марта 2020 года коллегия должна проанализировать ход реформирования системы здравоохранения.

В госбюджете на 2020 год (.xls) на Министерство здравоохранения Украины заложено почти 116 млрд грн (в 2019 году было 98 млрд грн).