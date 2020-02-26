Сурков предложил закрепить в Конституции «гиперпрезидентскую» форму правления

26.02.2020, 10:37, Новости дня

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что нужно закрепить в Конституции «гиперпрезидентскую» форму правления.

Об этом Сурков сообщил в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в издании «Актуальные комментарии».

«У нас уже по факту, естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления. Она органична для нашей политической культуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить», – сказал он.

Также экс-чиновник высказал мнение о необходимости заново начать отсчет президентских сроков.

«Новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты», – добавил он.

Вместе с тем бывший помощник главы государства признался, что подробно не изучал предложения по изменениям в текст конституции, только «читал то, что было в новостях».

При этом он отметил, что упомянуть Бога в основном законе РФ можно, но в целом без разницы, так как Богу «ни жарко, ни холодно от того, что его запишут».

Ранее Сурков назвал «чистой самоволкой» свой уход с должности помощника главы государства, а также рассказал о разговоре с Путиным перед своим увольнением.

Напомним, 20 января президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

Во вторник в Госдуму внесли проект поправок по голосованию об изменении Конституции.