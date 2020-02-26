Пирожок из «Правого сектора» приговорен к четырем годам

26.02.2020, 10:37, Новости дня

Суд приговорил к четырем годам колонии задержанного в Москве участника запрещенной в РФ украинской организации «Правый сектор» Игоря Пирожка, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«Вступил в законную силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожока, 1968 года рождения, активного участника украинской праворадикальной организации «Правый сектор», запрещенной на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением права использования сети Интернет и администрирования групп в течение трех лет», – передает ТАСС сообщение УФСБ.

В ходе судебного заседания фигурант частично признал вину, отказавшись комментировать детали уголовного дела.

Пирожок был задержан 9 апреля 2019 года в Московском регионе сотрудниками ФСБ и МВД. В ходе предварительного следствия установлено, что в 2014 году он под псевдонимом Роман Чирка вступил на Украине в состав «Правого сектора», где из местных сторонников националистических идей создал отряд «Хорти» («Борзые») для ведения партизанской войны против России. В то же время Игорь Пирожок был ярым противником воссоединения Крыма с Россией и сторонником Майдана.

В январе 2018 года он прибыл в Московский регион, где проживал по различным конспиративным адресам и распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы «Правого сектора» с целью вовлечения граждан РФ в деятельность организации. В отношении него было возбуждено уголовное дело, входе обысков по местам жительства и его работы изъята литература, символика, обмундирование и снаряжение «Правого сектора», а также агитационные пропагандистские материалы.

Напомним, в апреле 2019 года «Правый сектор» открестился от пойманного в РФ Пирожка.



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