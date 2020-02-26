«Мне все равно»: саратовские подростки планировали убить не менее 40 человек

26.02.2020, 10:30, Новости дня

Задержанные по подозрению в подготовке теракта в школе саратовские подростки около года планировали нападение на школу. В этом 14-летние злоумышленники признались во время допроса.

 

"Примерно год назад (заинтересовался идеологией массовых убийств в школах)", — рассказал один из подозреваемых.

По его словам, основным мотивом преступления была месть, но кому конкретно и за что, подросток не уточнил. Какая именно школа должна была стать целью подростков, остается неизвестным.

"Мне все равно. Игорь примерно рассчитывал на 40 человек", — оценил количество жертв юный злоумышленник.

Сам Игорь сообщил следователям, что нападение планировалось на май текущего года, хотя точная дата приятелями не была согласована.

Школьников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они прятали обрез охотничьего ружья. При нападении они намеревались использовать "коктейли Молотова" — инструкции по изготовлению зажигательных смесей нашли на их компьютерах.

За неделю до этого, 18 февраля, в Керчи задержали подростков 15 и 16 лет, которые намеревались повторить преступление Владислава Рослякова — готовили теракты в нескольких учебных заведениях города.



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