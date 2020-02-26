В столичной квартире «на сутки» нашли порезанное тело проститутки

26.02.2020, 10:30, Новости дня

В одной из столичных квартир, которая сдается посуточно, обнаружено тело женщины 1983 года рождения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета по Москве.

Труп женщины нашли в среду, 26 февраля, в квартире по Химкинскому бульвару. На теле имелись ножевые ранения, в результате которых, судя по всему, пострадавшая скончалась на месте. Как отмечают в правоохранительных органах, женщина оказывала услуги интимного характера.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, который поможет установить все обстоятельства произошедшего.