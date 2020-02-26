В Москве отреагировали на новые американские санкции

26.02.2020, 10:30, Новости дня

Москва считает любые односторонние санкции нелегитимными, сообщил источник в МИД России, комментируя новые санкции США по нераспространению, под которые попали в том числе компании из РФ и Ирана.

«Любые односторонние санкции нелегитимны», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее США ввели санкции против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, РФ и Турции в соответствии с законом о нераспространении (ядерного, химического, бактериологического оружия) в Иране, КНДР и Сирии.

Также президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда введенных против РФ санкций в связи с ситуацией на Украине.