Перечислены доступные средства для омоложения кожи

26.02.2020, 10:30, Разное

Для омоложения кожи, уверяют эксперты, не нужно тратить огромные средства. Достаточно разнообразить собственный рацион продуктами, помогающими в борьбе с воспалительными процессами. К таковым относятся зеленые листовые овощи, кофе, специи.
Например, кудрявая капуста, содержащая лютеин и зеаксантин, оказывает на кожу антивозрастное действие. Богатые липоевой кислотой такие специи, как гвоздика, корица, орегано, способствуют выработке антиоксидантов. По словам специалистов, достаточно одной чашки кофе в день, чтобы снизить риск развития онкологии кожного покрова.

Кроме того, эксперты советуют употреблять костный бульон, поскольку содержащийся в нем коллаген влияет на увеличение уровня белка в организме. От негативного воздействия на кожу ультрафиолета могут защитить пробиотические штаммы, поступающие в организм из кефира.

Ранее издание «Слово и Дело» представило рецепт противоракового напитка. Против онкологии, помогает бороться, как выяснили миссурийские исследователи, смузи из черники.



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