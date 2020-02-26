Пиво дешевле воды: Союз пивоваров бьет тревогу

26.02.2020, 10:30, Новости дня

Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) в своем обращении к главе Минфина Антону Силуанову просит рассмотреть возможность "скорейшего" установления минимальных розничных цен на пиво, передает "Интерфакс".

"Союз российских пивоваров считает ненормальной ситуацию, когда в легальной рознице бутылка пива продается дешевле бутылки обычной питьевой воды. Это дискредитирует пиво в глазах потребителя", — говорится в письме.

Вопрос введения минимальных розничных цен на пиво — один из пунктов разногласий крупных пивоваренных компаний ("Балтики", AB InBev и Heineken) с членами Союза пивоваров. В результате "большая тройка" пивоваренных компаний заявил о выходе из союза.

В письме отмечается, что в настоящее время рынок перенасыщен так называемым "акционным" пивом "по критически низким демпинговым ценам, не соответствующим производственным затратам и выплатам налогов". В результате легальные производители, установившие счетчики объема производства, работающие в системе ЕГАИС, выплачивающие все налоги и использующие качественное натуральное сырье, вытесняются с рынка.

По словам пивоваров, ситуация усложняется крупными торговыми сетями, которые "за счет демпинга разрушают каналы продаж региональных производителей пива, вынуждая местных пивоваров снижать цену на свою продукцию до уровня себестоимости".

Союз пивоваров отмечает, что введение МРЦ даст возможность снизить объемы нелегального рынка пива и создать равные конкурентные условия для легальных компаний. Мера также поспособствует снижению объема потребления некачественного алкоголя, позволив при этом снять риски распространения псевдопивных напитков.

О том, какой должна быть минимальная розничная цена на пиво, в письме не говорится.