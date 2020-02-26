Коронавирус обнаружили в еще одной стране

26.02.2020, 10:26, Разное

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о первом заболевшем коронавирусом COVID-2019 в стране. Инфекция заразила 61-летнего жителя, сообщает Национальная служба новостей.

Вспыхнувший в китайской провинции Хубэй новый коронавирус продолжает расширять географию. Зараженные уже появились США, Германии, Италии, Иране, Южной Корее и множестве других стран. По последним данным, по всему миру заболели более 80 тысяч человек, свыше 2,7 тысячи человек скончались.



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