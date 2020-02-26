Алёна Водонаева о вероятности вступления в партию: «Я гуляю сама по себе»

26.02.2020, 10:21, Разное

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2», модель и блогер Алёна Водонаева на странице в Instagram ответила на вопрос относительно вероятности вступления в одну из российских партий. Она объяснила, что «гуляет сама по себе», а потому на данный момент не планирует примыкать к каким-либо движениям или сообществам.

В одной из недавних публикаций Алёна Водонаева разместила фото, сделанное на фоне стенда с символикой КПРФ. В подписи к посту модель рассказала, что впервые посетила Госдуму по приглашению спикера, но в этом нет никакого «скрытого смысла», как посчитали некоторые фолловеры. Водонаева не намерена вступать в партии, цитируя фразу из мультфильма о коте, любящем ходить, где хочет и «гулять сам по себе». Модель констатировала, что хочет независимости, поэтому и дальше продолжит развивать свои блоги, которые могут принести пользу обществу.



В завершение публикации Алёна Водонаева подчеркнула, что для неё настало время «собирать камни». Поэтому в будущем она будет уделять время образованию, YouTube-каналу и освещению актуальных проблем.