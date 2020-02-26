Что произошло за ночь 26 февраля

Коротко.

«Единая Россия» к новым выборам в Госдуму сменит название и структуру управления, а также объединится с ОНФ. По данным «Медузы», изменения в работе правящей партии, необходимые, чтобы избавиться от связанного с ней негатива, завершатся к сентябрю; бывший премьер Дмитрий Медведев в новое руководство не войдет.

Трамп продлил на год пакет санкций, которые США ввели в 2014 году из-за аннексии Крыма и ситуации на востоке Украины. Первые меры коснулись тогда крымских и донецких сепаратистов, в день референдума ограничения распространили на высокопоставленных российских политиков (Валентину Матвиенко, Владислава Суркова и других), а вскоре туда добавили и бизнесменов (например, Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов).