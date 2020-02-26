Что произошло за ночь 26 февраля
26.02.2020, 10:18,
Разное
Коротко.
На Дальнем Востоке прошла третья за февраль волна лжеминирований. Все началось с Владивостока, где сегодня проходили антитеррористические учения в торговых центрах; вскоре школы массово эвакуировали также в Улан-Удэ, Хабаровске, Благовещенске, Комсомсомольске-на-Амуре, Новосибирске и Красноярске.
Число больных коронавирусом в Южной Корее достигло 1146 человек. Страна лидирует в мире по числу заражений за пределами Китая; от вируса уже скончались 12 человек. В Европе самая крупная вспышка зафиксирована на севере Италии: известно о 322 больных и 10 смертях. О первых заражениях сообщили и ее соседи Австрия, Швейцария и Хорватия.
В московском посольстве Китая возмутились массовым проверкам жителей страны в общественном транспорте. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении «Новой газеты», они попросили российских чиновников отказаться от чрезмерных мер и не превращать защиту от коронавируса в дискриминационную практику.
«Единая Россия» к новым выборам в Госдуму сменит название и структуру управления, а также объединится с ОНФ. По данным «Медузы», изменения в работе правящей партии, необходимые, чтобы избавиться от связанного с ней негатива, завершатся к сентябрю; бывший премьер Дмитрий Медведев в новое руководство не войдет.
Трамп продлил на год пакет санкций, которые США ввели в 2014 году из-за аннексии Крыма и ситуации на востоке Украины. Первые меры коснулись тогда крымских и донецких сепаратистов, в день референдума ограничения распространили на высокопоставленных российских политиков (Валентину Матвиенко, Владислава Суркова и других), а вскоре туда добавили и бизнесменов (например, Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов).
Источник: Новая газета
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