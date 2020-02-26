Дело Гандзюк. Адвокаты Мангера просят возобновить производство в отношении подозреваемого

26.02.2020, 10:18, Новости дня

Адвокаты главы Херсонского областного совета, фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера просят суд возобновить производство в отношении их подзащитного, которое было временно приостановлено в июле 2019 года из-за розыска подозреваемого организатора Алексея Левина, сообщило 24 февраля «Громадське».

Адвокаты утверждают, что приостановление производства нарушает права Мангера, который, по их мнению, стал заложником розыска Левина. Они добавили, что подозрение Мангеру фактически основывалось на показаниях экс-помощника бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Защитники заявили, что в расследовании в отношении Мангера и Левина якобы существует «дело-клон», в рамках которого проводятся следственные действия, и по которому допрашивали Павловского. В прокуратуре ответили, что это совсем другое уголовное производство. Прокурор по делу попросил время на формирование позиции, поскольку поздно получил текст ходатайства.

В комментарии hromadske прокурор объяснил, что сторона обвинения выступает против возобновления производства до экстрадиции Левина, поскольку его показания важны для дальнейшего расследования дела.

«Адвокаты пытаются возобновить расследование сейчас, чтобы поскорее закончились сроки досудебного следствия. Мы против, поскольку без Левина дело дальше расследовать нельзя», – пояснил он.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Более года он скрывался в Болгарии. 24 января 2020 года стало известно о его задержании. Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была «личная неприязнь» к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

В деле также фигурирует экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.