Сурков о причинах отставки: Я должен был продолжать заниматься Украиной и Донбассом, но контекст изменился

26.02.2020, 10:18, Новости дня

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который курировал в Кремле украинское направление, в интервью портал «Актуальные комментарии» рассказал о причинах своей отставки.

«Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился», – подчеркнул Сурков.

По его словам, решение об отставке он принял сам.

Отвечая на вопрос, почему между его заявлением и выходом указа об отставке прошло так много времени, бывший помощник Владимира Путина заявил: «Не знаю. Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: «это они тебе, дураку, дают время одуматься». Но полагаю, все проще. Понятно же, что моя бумажка ну далеко не приоритетный документ. Пока походила по кабинетам, там полежала, тут полежала».

Сурков сказал, что уходить с должности помощника Путина хотел еще в 2013 году, потому что понимал, – ему «нет места в системе».

«Мне интересно работать в жанре контрреализма. То есть, когда и если надо действовать против реальности, менять ее, переделывать. Пока проект проживает стадию становления, развития, роста, в нем интересно участвовать. Есть место для новых идей. При столкновении замысла с реальностью происходит распад старых структур и синтез новых, от этого идет активный выброс энергии. Весело. А когда новое создано, оно резко превращается в старое. Проект вступает в фазу стабильности, сам становится реальностью», – отметил он.

По его словам, в тот момент он получил возможность самому выбрать проект, и «чисто интуитивно» выбрал Украину.

«Я почувствовал просто, вернее, почуял – будет большое дело. Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями. Потому что Запад не остановится ни перед тем, ни перед другим. Да и мы за ценой не постоим. Правда, предчувствовал. Сам сейчас удивляюсь, как я это предвидел летом еще 13-го года. В полной тогдашней тишине. Так все и случилось. Горжусь, что был участником», – сказал Сурков.

Он добавил, что по просшествии лет в украинском вопросе началось «естественное торможение»: «Участок более-менее остыл, и главное, контекст изменился. Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном. Я бы об этом с самим собой ни за что не договорился. Так у меня появились и причина, и повод уйти окончательно».

Отвечая на вопрос журналиста, какое впечатление на него произвел президент Украины Владимир Зеленский на нормандском саммите, Сурков ответил: «Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента. У него легкость необыкновенная в мыслях».

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. По словам Чеснакова, Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении».

18 февраля Путин уволил Суркова.