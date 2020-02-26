Сурков назвал «самоволкой» уход с поста помощника президента

26.02.2020, 10:12, Новости дня

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков назвал «чистой самоволкой» свой уход с должности.

Сурков сообщил в интервью на портале «Актуальные комментарии», что «это была чистая самоволка». При этом он заявил, что ему не жалко было оставлять свой пост, отметив, что «давно пора».

Экс-чиновник не ответил прямо на вопрос о причинах своего решения: «Не знаю. Надо как-то не соврать, но и лишнего чего не сказать (…) Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился (…) Давайте так. Я лучше не буду сам тут ничего объяснять. Но и полностью уходить от ответа не буду».

Сурков добавил, что читал комментарии к своему уходу, и некоторые из них оказались «довольно правильными».

«Тогда еще сразу, в январе, Владимир Соловьев описал причины. Я не автора «Трех разговоров о конце всемирной истории» имею в виду. И не Владимира Рудольфовича уважаемого. А это Соловьев из «Коммерса». И даже Леша Венедиктов довольно верно изложил. Уже после указа. Так что, некоторые, которым уж очень интересно, могут эти комментарии сами найти», – сказал он.

Сурков рассказал также, что собирается «практиковать малые политические формы, (…) а именно: кухонные дебаты, (…) или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников, (…) или сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности».

Возвращаться на госслужбу он экс-помощник российского лидера не планирует, хотя отметил, что ранее он уже уходил на некоторое время, но все же вернулся к деятельности.

Он добавил, что будущее «вызревает не в мейнстриме»: «Не в президиумах. А как раз на кухнях и в рюмочных. И в странных трактатах. На темном и тихом дне информационного потока».

Сурков также указал, что по политическим убеждениям он русский, политическим предпочтениям путинист, «отчасти еретического толка».

Как отметил бывший помощник президента, уже в 2013 году он понял, что ему «нет места в системе».

«Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение. Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз нравится. Просто я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет», – отметил он.

Говоря о причинах этого, Сурков заявил, что ему «интересно работать в жанре контрреализма».

«То есть, когда и если надо действовать против реальности, менять ее, переделывать», – сказал Сурков, добавив, что в проекте интересно участвовать, пока он проживает стадию становления, развития, роста; тогда есть место для новых идей.

Сурков рассказал, что в свое время в «выбрал Украину» в качестве направления работы, это произошло «чисто интуитивно».

«Никто мне не подсказывал, и сам я ничего не знал. Да и никто наверняка не знал. Я почувствовал просто, вернее, почуял – будет большое дело. Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом», – сказал экс-чиновник.

«Сам сейчас удивляюсь, как я это предвидел летом еще 13-го года. В полной тогдашней тишине. Так все и случилось. Горжусь, что был участником», – добавил он.

Однако прошло время и «началось естественное торможение и этого проекта».

«Я бы, конечно, в обычной ситуации не стал бы отпрашиваться с такого горячего участка. Поскольку это было бы безответственно. Но и участок более-менее остыл, и, главное, контекст изменился. Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном. Я бы об этом с самим собой ни за что не договорился. Так у меня появились и причина, и повод уйти окончательно», – сказал Сурков.

Он рассказал также, что с его «набором санкций и политической токсичностью» он «совсем не нарасхват». Потенциальные бизнес-партнеры «разбегаются кто куда», однако «тем интереснее задача» найти новую работу.

Говоря о том, есть ли у него враги, экс-чиновник отметил: «Надеюсь, что есть. Я ведь так старался».

«Называть без особых причин не положено. Вражда вещь интимная», – сказал он в ответ на просьбу уточнить, кто они.

Также Сурков рассказал подробности своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным незадолго до публикации указа о своем увольнении.

«(Говорили) о том, о чем счел нужным говорить президент. Я же со своей стороны был рад возможности сказать ему слова огромной благодарности. За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах. Было круто. Большая честь для меня», – сказал он.

На вопрос, почему между заявлением и выходом указа об отставке прошло так много времени, Сурков однозначно ответить затруднился.

«Не знаю. Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: «Это они тебе, дураку, дают время одуматься». Но полагаю, все проще. Понятно же, что моя бумажка – ну далеко не приоритетный документ. Пока походила по кабинетам, там полежала, тут полежала», – предположил бывший помощник российского лидера.

Напомним, Сурков занимал пост помощника президента РФ с 20 сентября 2013 года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. В феврале Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.