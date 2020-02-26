Жертвами столкновений в Индии стали 20 человек

26.02.2020, 10:12, Новости дня

В столице Индии в мусульманских районах Нью-Дели разгорелись массовые беспорядки, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, еще около 250 пострадали.

По информации BBC News, индуисты и мусульмане обвиняют друг друга в нападениях, продолжающихся третий день.

В ходе столкновения религиозных групп пострадали по меньшей мере 250 человек, информирует газета Hindustan Times. Также как минимум две мечети подверглись вандализму. Известно также, что в столкновениях с протестующими погиб один полицейский, передает ТАСС. 

По информации агентства PTI, в столкновениях погибли 20 человек.

Массовые беспорядки вспыхнули в понедельник между сторонниками и противниками закона о гражданстве. Власти Нью-Дели ввели комендантский час в охваченных беспорядками районах на севере города. 

Спорный законопроект предусматривает предоставление индийского гражданства беженцам, въехавшим из Пакистана, Афганистана и Бангладеш до 2015 года. Норма распространяется на представителей немусульманских меньшинств – буддистов, сикхов, индусов, парсов и христиан, но исключает мусульман. Это правило и вызвало протесты.

Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства.



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