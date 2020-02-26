Рубль немного снизился к доллару и евро в начале торгов

26.02.2020, 10:06, Новости дня

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с умеренного роста. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 65,43-65,53 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 65,4825 руб., повысившись на 9,75 относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 71,195 руб. — это на 9 копеек выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 9,4 копейки до 68,05 руб.

Влияние на рынки продолжают оказывать растущие опасения по поводу распространения коронавируса COVID-19.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 0,3% и составила $54,12 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,1% до $49,85 за баррель.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Пышнотелая alyona alyona сняла на видео ныряние в бассейн

19.01 / Конор Макгрегор может получить шанс на реванш против Хабиба Нурмагомедова

14.02 / Арестована женщина, бросившая младенца в переходе у «Парка Победы»

24.02 / Начались слушания об экстрадиции Ассанжа из Британии в США

23.02 / Консул раскрыл подробности исчезновения 15-летней россиянки в Мексике

02.02 / Эстония считает действующим Тартуский договор

29.01 / Против украинских чиновников возбудили дело за отказ запретить импорт электроэнергии из России

22.02 / Мнения: Что может помешать Шнуру стать депутатом

21.01 / Украинцы стремятся в Евросоюз и НАТО

26.02 / «Евровидение 2020» могут переести из-за коронвируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика