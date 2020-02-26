Новым руководителем Walt Disney Company стал Чапек

26.02.2020, 10:06, Новости дня

Новым генеральным директором американской корпорации The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек. Об этом сообщается на сайте компании.

«Жду тесного сотрудничества с Чапеком в течение следующих 22 месяцев», – заявил Айгер.

Чапек заменил на посту Роберта Айгера, который занимал должность гендирекора с 2005 года. Айгер продолжит работу председателя Disney до конца контракта (31 декабря 2021 года).

«Роберт Айгер сделал из Disney самую почитаемую и успешную медиакомпанию, а мне повезло наблюдать за этим в первых рядах. Я разделяю его стремление к креативному превосходству, технологическим инновациям и расширению. Я продолжу следовать стратегическому пути, что он проложил для нас», – заявил Чапек, стаж в компании которого составляет 27 лет.

The Walt Disney Company была основана 16 октября 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия. Компания распоряжается активами Fox: Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures, Fox 2000 Pictures, Fox Family и Fox Animation, Twentieth Century Fox Television, FX Productions и Fox21, FX Networks, National Geographic Partners, Fox Networks Group International, Star India, Tata Sky и Endemol Shine Group и 30% сервиса Hulu.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / «Укравтодор» начал ремонты дорог в 14 областях раньше запланированных сроков

03.02 / Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения

31.01 / Оле-Эйнар Бьорндален: коронавирус оставил сборную Китая в Европе

13.02 / В Бийске избили и похитили человека перед камерой наблюдения. Видео

15.01 / Машина испанского гонщика Алонсо дважды перевернулась во время аварии на ралли «Дакар», спортсмен продолжил гонку

02.02 / Прокурор Донской о коллегах, способствовавших освобождению экс-беркутовцев: Этим людям я руки не подаю и не здороваюсь с ними

21.02 / В РФ создан пенопласт для обшивки космических кораблей

17.02 / Гол Федора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

18.01 / Индия не захотела «экспериментировать» с Hyperloop

01.02 / Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика