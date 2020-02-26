Новым руководителем Walt Disney Company стал Чапек

26.02.2020, 10:06, Новости дня

Новым генеральным директором американской корпорации The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек. Об этом сообщается на сайте компании.

«Жду тесного сотрудничества с Чапеком в течение следующих 22 месяцев», – заявил Айгер.

Чапек заменил на посту Роберта Айгера, который занимал должность гендирекора с 2005 года. Айгер продолжит работу председателя Disney до конца контракта (31 декабря 2021 года).

«Роберт Айгер сделал из Disney самую почитаемую и успешную медиакомпанию, а мне повезло наблюдать за этим в первых рядах. Я разделяю его стремление к креативному превосходству, технологическим инновациям и расширению. Я продолжу следовать стратегическому пути, что он проложил для нас», – заявил Чапек, стаж в компании которого составляет 27 лет.

The Walt Disney Company была основана 16 октября 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия. Компания распоряжается активами Fox: Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures, Fox 2000 Pictures, Fox Family и Fox Animation, Twentieth Century Fox Television, FX Productions и Fox21, FX Networks, National Geographic Partners, Fox Networks Group International, Star India, Tata Sky и Endemol Shine Group и 30% сервиса Hulu.