Трасса М-5 «Урал» встала в пробках из-за снегопада

26.02.2020, 10:06, Новости дня

Непогода обрушилась на Урал. Особенно сложная ситуация возникла в горных районах Челябинской области. В настоящий момент затруднено движение по федеральной трассе М-5, передает корреспондент ГТРК "Южный Урал".

По информации автомобилистов, очень сейчас очень трудно проехать горный участок возле города Сим в Ашинском районе. Отметим, что он считается одним из самых опасных даже при хорошей погоде.

Также водители сообщили о том, что скопилась большая пробка в направлении Челябинска, также загружено движение в сторону Уфы. Крупный затор образовался из-за того, что большегрузы не могут подняться в гору. Несколько фур застряли, из-за этого затормозился и остальной поток. Причиной пробок стала сильная метель, как рассказали автомобилисты, на дороге образовался снежный накат.

Как сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, этой ночью метель атаковала северо-восточные и южные районы области. В связи с чем на межмуниципальные трассы было направлено 192 единицы спецтехники. Госавтоинспеция также вывела дополнительные экипажи ДПС. Южноуральцам рекомендуют по возможности перенести дальние поездки до улучшения погодных условий.

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ГТРК "Южный Урал"