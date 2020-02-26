В Банке России рассказали о новых схемах мошенников при создании пирамид

26.02.2020, 10:06, Новости дня

Количество финансовых пирамид выросло в прошлом году на 30 процентов, и мошенники изобретают новые способы обмана в новом году. В Банке РФ назвали новые мошеннические схемы.

Если ранее мошенники привлекали вкладчиков, обещая высокую доходность, и не объясняя, как это будет достигнуто, то сейчас мошенники придумывают вполне реалистичную бизнес-историю.

Этот способ мошенники позаимствовали от краудфандинга, когда привлекаются деньги у обычных граждан.

"Например, в 2019 году создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров", — рассказал "Известиям" директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

3D-технология действительно популярна в мире и ее все чаще и чаще используют и в строительстве, и в медицине, и промышленности.

Есть и успешные 3D-проекты, но их не так много.

Другая, не менее популярная схема создания пирамиды- продажа путевок на круизные путешествия со скидкой 50 процентов. В этом случае, мошенники комбинируют с другой схемой – туристическим таймшером.

"Для получения такой опции человеку надо было ежемесячно переводить на счет организатора не менее 100 долларов и привлечь не менее пяти друзей или знакомых", — рассказал Лях.

Обещаются начисления на личный счет от процента взносов новых участников схемы. Клиенту, привлекшему новых участников, обещали через год дешевую путевку.

Под эти пирамиды создаются сайты с личными кабинетами, где якобы можно отслеживать накопления, но при попытке снять деньги, поступают разные новые предложения, или условия, которые откладывают выплату, и выполнение всех обещаний.

ЦБ выявил несколько таких пирамид в России. В каждой из них было не менее 500 человек.

Принцип таких пирамид по матричной схеме простой – привлечение денег и клиентов, а выполнение обещаний откладывается на долгий срок под разными предлогами.

Появились пирамиды, которые предлагают высокую доходность от инвестиций, например, в быстрорастущие проекты соседних стран. Была такая компания, которая представляла себя как международную инвестиционную платформу, созданную на основе иностранной логистической компании.

При этом в основе пирамиды была старая схема – привлечение старыми клиентами новых клиентов через личное, эксклюзивное приглашение.

Одна из новых уловок — для придания достоверности мошенники начали в рекламе указывать доходность, "подсчитанную" до десятых и сотых процента, отметили в ЦБ.

Для достоверности мошеннические сайты, или компании, могут быть зарегистрированы США, или в Европе, например, в Великобритании.