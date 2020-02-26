Путин призвал оппозицию предъявить позитивную программу

26.02.2020, 10:05, Новости дня

Президент Владимир Путин посоветовал представителям оппозиции предъявить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.

«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это (оппозиционеры) именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», – передает ТАСС слова Путина в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер подчеркнул, что критика нужна, но ее одной недостаточно, чтобы эффективно развивать страну.

Современные средства коммуникации позволяют донести любую точку зрения до электората, при этом совершенно необязательно устраивать несанкционированные акции, отметил Путин.

«Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения», – рекомендовал президент, добавив, что с помощью интернета и СМИ любая позиция будет доведена до миллионов граждан.

Он заверил, что «интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные, придут [туда], где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать свое недовольство действующей властью».

Путин сделал акцент на том, что различные несанкционированные акции используются, чтобы провоцировать силовые структуры, что в свою очередь вызывает широкий общественный резонанс.

«А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками и потом чтобы вы меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет! Показать, что они [оппозиционеры] такие вот герои и они с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если они пройдут в органы власти и в управление», – сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», что показатель продолжительности жизни «отражает все остальное».