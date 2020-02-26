Нидерланды засекретили личности свидетелей по делу малайзийского Boeing

26.02.2020, 10:05, Новости дня

Личность свидетелей по делу о крушении самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines MH17 над Донбассом будет засекречена, сообщили СМИ.

Как информирует «Коммерсант» со ссылкой центральный телеканал Нидерландов NOS, по данным прокуратуры, «свидетели подвергаются значительным рискам», а их здоровье или безопасность «могут быть поставлены под угрозу». Всего их должно было быть 13, но суд отклонил просьбу одного из свидетелей о сохранении его личности в тайне.

Сообщается, что, согласно документам, украинец Леонид Харченко, житель России Сергей Дубинский, житель России Олег Пулатов, житель России Игорь Гиркин обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве.

Напомним, следователи считают, что все четверо причастны к доставке с территории РФ ЗРК «Бук», с помощью которого был сбит пассажирский самолет.

Ранее министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус заявил, что власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести в РФ судебный процесс над лицами, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / В Тюменской области рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом студентки

29.01 / Суд отказался отменить приговор блогеру, угрожавшему детям силовиков

13.02 / В подмосковном ТЦ произошла потасовка с охраной из-за закрытого чемодана

30.01 / Спикер парламента Хакасии объяснился за высказывание о депортации калмыков

12.02 / «Жнец смерти»: обнаружен ужасный родственник тираннозавра

27.01 / Мишустин разрешил МФЦ выдавать справки о трудовой деятельности

20.01 / Медбрата обвинили в изнасиловании коллеги в Петербурге

28.12 / Кроссовер Lifan X70 возвращается в Россию

09.01 / Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду

08.02 / Компания Chery планирует привезти в Россию седан Arrizo

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика