Нидерланды засекретили личности свидетелей по делу малайзийского Boeing

26.02.2020, 10:05, Новости дня

Личность свидетелей по делу о крушении самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines MH17 над Донбассом будет засекречена, сообщили СМИ.

Как информирует «Коммерсант» со ссылкой центральный телеканал Нидерландов NOS, по данным прокуратуры, «свидетели подвергаются значительным рискам», а их здоровье или безопасность «могут быть поставлены под угрозу». Всего их должно было быть 13, но суд отклонил просьбу одного из свидетелей о сохранении его личности в тайне.

Сообщается, что, согласно документам, украинец Леонид Харченко, житель России Сергей Дубинский, житель России Олег Пулатов, житель России Игорь Гиркин обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве.

Напомним, следователи считают, что все четверо причастны к доставке с территории РФ ЗРК «Бук», с помощью которого был сбит пассажирский самолет.

Ранее министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус заявил, что власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести в РФ судебный процесс над лицами, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing.