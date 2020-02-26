«Злодеям» из голливудских фильмов запрещено использовать iPhone

26.02.2020, 10:04, Разное

Райан Джонсон, являющийся режиссером «Достать ножи», пояснил об условиях, на которых IT-корпорация Apple разрешает использовать iPhone в качестве рекламы в фильмах. По словам знаменитости, компания запретила пользоваться брендовой техникой «злодеям» из голливудских картин.

Представители Apple, пояснил Джонсон в интервью Vanity Fair, изучают перед началом съемок сценарий. Если речь идет о «плохих парнях» и других отрицательных персонажах, им использовать iPhone запрещается. В иных случаях купертиновцы не против демонстрации на экране своих гаджетов.

«Яблочный» бренд известен строгими правилами применения своих устройств. Согласно политике компании, продукты Apple должны представляться исключительно «в лучшем свете и в контексте, благоприятно отражающемся» на них и репутации производителя.