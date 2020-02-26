«Буржуй от медицины»: Садальский раскритиковал стоимость лечения в клинике Малышевой

26.02.2020, 10:04, Разное

Отечественный актёр театра и кино, блогер Станислав Садальский на странице в Instagram раскритиковал дорогостоящее лечение в клинике Елены Малышевой. Артист назвал доктора и телеведущую «буржуем от медицины» и признался, что в её медцентре не лечился бы.

Станислав Садальский констатирует, что карьера Малышевой «пошла в рост» исключительно из-за работы на телевидении и присутствия хватки, которую он «стесняется» назвать деловой, так как она направлена лишь на обогащение. Артиста возмущает тот факт, что ведущая, работающая на государственном канале, на нём же и рекламирует собственный бизнес, то есть кто-то, вероятно, получает за это «приличные откаты». Раскритиковал Садальский и цены за приём в клинике Малышевой, считая, что заплатить 20 000 рублей за «поболтать» — это весьма «лихо». В то же время сам блогер не согласился бы пойти в данное медучреждение даже в случае, если ему предлагали бы за это солидную сумму, с чем «солидарно» большое количество подписчиков.

Напомним, ранее под постом Елены Малышевой одна из фолловеров пояснила о своей маме, пытавшейся попасть на приём к академику Беленкову. Женщина не смогла это сделать из-за высокой стоимости, которую она не в состоянии оплатить, получая 23 000 рублей пенсии. В ответ телеведущая объяснила, что в её частном центре все пациенты платят, а тем, у кого недостаточно средств, порекомендовала обращаться в бесплатные больницы.