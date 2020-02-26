Пассажиров высадили на станции метро «Рязанский проспект» в Москве для проверки состава

26.02.2020, 9:58, Новости дня

Пассажиров в среду утром высадили из поезда на станции московского метро «Рязанский проспект» для проверки состава, сообщили в пресс-службе подземки.

Изначально информация о сбое на Таганско-Краснопресненской линии, который привел к высадке пассажиров, появилась в Telegram-каналах. При этом официально не уточняется, в связи с чем потребовалось проверять состав.

«Для проверки состава на станции «Рязанский проспект» высаживали пассажиров из одного поезда. Состав убран с линии для проверки. В связи с высадкой количество людей, ожидающих поезда на платформе, увеличилось, а несколько следующих поездов на время высадки снизили скорость для соблюдения интервала», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В подземке добавили, что сразу после высадки поезда продолжили курсировать как обычно. Сейчас движение по фиолетовой ветке идет по графику.



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