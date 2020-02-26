Экс-посол СССР в Египте рассказал о своей работе с Мубараком

26.02.2020, 9:58, Новости дня

«Мубарак любил рассказывать о своих впечатлениях от СССР. Например, признался нам, что 17 раз посещал балет «Лебединое озеро» в Большом театре», – сообщил газете ВЗГЛЯД экс-посол СССР в Египте Александр Белоногов, комментируя известие о кончине бывшего президента страны Хосни Мубарака.

«Смерть Мубарака будет ударом для многих египтян. Также это известие с сожалением воспримут многие за пределами страны», – уверен бывший советский посол в Каире, экс-замминистра иностранных дел СССР Александр Белоногов.

По его мнению, в течение нескольких десятилетий Мубарак был серьезным стабилизирующим фактором для внутренней обстановки в Египте и на арабском Востоке. «Он всегда выступал с позиций разума и умеренности. Именно в этом состояло его благотворное влияние в этом сложном, взрывоопасном регионе», – сообщил бывший посол газете ВЗГЛЯД.

«Мы многим обязаны Мубараку потому, что после его прихода к власти наши отношения очень быстро наладились, и в течение трех десятилетий они все время развивались», – сказал Белоногов.

Он напомнил о том, что РФ сыграла важную роль в развитии военной карьеры Мубарака. Будущий лидер Египта дважды проходил учебу в СССР. В 1959-60 годах он учился в Киргизии, где освоил бомбардировщик Ил-28 в полку на аэродроме Кант. В 1964-1965 годах учился в академии Генштаба в Москве. Позднее Мубарак возглавил ВВС Египта, лично участвовал в воздушных боях с Израилем. В тех же боях на стороне Египта участвовали и советские летчики.

«Мне довелось быть самым первым послом от нашей страны в Египте после того, как власть оказалась в руках Мубарака. К этому времени отношения между странами были почти полностью демонтированы из-за резко антисоветской политики прежнего президента Анвара Садата. Мубараку было не просто менять их характер, многое было испорчено. Но Мубарак уделял самое пристальное личное внимание отношениям с Москвой», – вспоминает Белоногов.

По мнению экс-дипломата, работать с Мубараком было легко. Как военный, он предпочитал конкретный деловой разговор без особой дипломатии. «В присутствии египтян он старался придерживаться официального тона. Но когда мы с нашим посольским переводчиком оставались с ним наедине, он становился совершенно другим – очень добродушным и веселым. Любил рассказывать о впечатлениях от Союза. Например, признался нам, что 17 раз посещал балет «Лебединое озеро» в Большом театре. Это был очень прямой и приятный человек», – заключил собеседник.

Напомним, во вторник Хосни Мубарак умер в Каире на 92-м году жизни. В конце января ему провели операцию по удалению опухоли в желудке.

Мубарак правил Египтом 30 лет, с 1981 по 2011 год, однако после волны массовых демонстраций подал в отставку. В 2012 году его приговорили к пожизненному заключению, однако решение суда было отменено. В итоге он был приговорен вместе с двумя сыновьями только к трем годам тюрьмы за коррупцию, и освободился спустя четыре дня после оглашения приговора. В марте 2017 года Кассационный суд Египта окончательно оправдал Мубарака.

Власти Египта объявили трехдневный траур в связи с кончиной бывшего президента страны.