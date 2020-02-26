США продлили на год санкции в отношении России, введенные после конфликта с Украиной

26.02.2020, 9:57, Новости дня

США продлили санкции в отношении России из-за ситуации в Украине и вступления Крыма в состав России, говорится в заявлении Дональда Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

«Я на один год продлеваю национальную чрезвычайную ситуацию, объявленную в административном приказе», – сказано в уведомлении. Ограничительные меры продлили до марта 2021 года.

В сообщении, направленном Конгрессу, говорится, что действия и политика российских властей «продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», а также «подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности».

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

Впервые санкции ввели в марте 2014 года. Барак Обама подписал указ об ограничительных мерах против ряда российских банков и компаний, а также физических лиц, в том числе российских военных и госслужащих, причастных к аннексии полуострова. Также на аннексированный полуостров запрещен экспорт американских товаров, технологий и услуг. Далее действие ограничительных мер продлевалось и расширялось.



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