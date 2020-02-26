Счетная палата: 90% госконтрактов в Чечне уходят местным поставщикам

26.02.2020, 9:57, Новости дня

Почти две трети (65,8%) госконтрактов на поставку товаров и услуг власти регионов отдают местным поставщикам, говорится в докладе Счетной палаты.

Cильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне – почти 90% госконтрактов в 2019 году заключались в республике с местными поставщиками. В Татарстане на долю внутренних подрядчиков приходится 85,4% госконтрактов, а в Дагестане – 77,6%.

Только в восьми из 85 российских регионов доля контрактов с внутренними поставщиками составляет меньше 50%. Реже всего с региональными подрядчиками работают в Ненецком автономном округе – 7,1%.

«Безусловно, для регионов, имеющих развитую экономику и развитую сеть поставщиков в различных отраслях, большая доля внутренних контрактов не является чем-то странным. Однако для тех субъектов, которые существуют преимущественно за счет федеральных субсидий, подобный протекционизм может свидетельствовать, скорее, об отсутствии конкуренции и избыточности механизмов протекционизма», – отметил руководитель проекта «Открытые данные» Счетной палаты Иван Бегтин.

 



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